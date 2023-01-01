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Осмитай
Osmitay
Осмитай, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
2 часа 24 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Vilas Ratnakar Kshatriya
В ролях
Stany Alvares
Ashwin D'Costa
Wencita Dias
Sundeep Malani
Denis Monteiro
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
8.7
IMDb
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