Fred Jones [во время поездки в классическом Мистери-Машине] Вау, ностальгия! Я скучаю по этой старой машине.

Cyber Fred В Киберпространстве ничего не устаревает. Это очень круто. Здесь много всего: магазины, кинотеатры, парки и куча вкусняшек.

Cyber Daphne А как же все эти монстры и злодеи?

Cyber Shaggy Мы их не видели. Наверное, они охраняют Скуби-Снэки.

Velma Dinkley Вы хотите сказать, вы не знаете, где Скуби-Снэки?

Cyber Velma Мы знаем, где они. Просто нет смысла за ними гоняться — даже если доберёмся до Скуби-Снэков, нас тут же вернёт в начало игры.

Cyber Daphne А нам тут нравится.

Cyber Shaggy Пока вы не появились с этим Призрачным Вирусом.

Velma Dinkley Мы бы с радостью избавились от него для вас.

Cyber Daphne Если бы могли.

Fred Jones Знаете, если мы все десятеро объединимся, Призрачный Вирус нам не устоит!

Cyber Fred [в знак согласия] Да!

Cyber Shaggy [после недолгих раздумий] Ну, похоже, нам всё-таки придётся пойти за Скуби-Снэками.

Daphne Blake [обращаясь к кибер-команде] Так вы поможете?