Fred Jones
[во время поездки в классическом Мистери-Машине]
Вау, ностальгия! Я скучаю по этой старой машине.
Cyber Fred
В Киберпространстве ничего не устаревает. Это очень круто. Здесь много всего: магазины, кинотеатры, парки и куча вкусняшек.
Cyber Daphne
А как же все эти монстры и злодеи?
Cyber Shaggy
Мы их не видели. Наверное, они охраняют Скуби-Снэки.
Velma Dinkley
Вы хотите сказать, вы не знаете, где Скуби-Снэки?
Cyber Velma
Мы знаем, где они. Просто нет смысла за ними гоняться — даже если доберёмся до Скуби-Снэков, нас тут же вернёт в начало игры.
Cyber Daphne
А нам тут нравится.
Cyber Shaggy
Пока вы не появились с этим Призрачным Вирусом.
Velma Dinkley
Мы бы с радостью избавились от него для вас.
Cyber Daphne
Если бы могли.
Fred Jones
Знаете, если мы все десятеро объединимся, Призрачный Вирус нам не устоит!
Cyber Fred
[в знак согласия]
Да!
Cyber Shaggy
[после недолгих раздумий]
Ну, похоже, нам всё-таки придётся пойти за Скуби-Снэками.
Daphne Blake
[обращаясь к кибер-команде]
Так вы поможете?
Cyber Fred
Считайте, что мы с вами!