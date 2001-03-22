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Постер мультфильма Скуби-Ду и кибер погоня
7.1
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду и кибер погоня
7.1

Скуби-Ду и кибер погоня

, 2001
Scooby-Doo and the Cyber Chase
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Скуби-Ду и кибер погоня
7.1

О фильме

Гоняясь за Фантомом Вирусом. Скуби-Ду и его друзья случайно попадают в видеоигру, основанную на их собственных приключениях. Преследуя нахала по десяти сложнейшим уровням, компания совершает путешествие от доисторического прошлого до космического будущего и даже сталкивается с ордой виртуальных страшилищ из их самых знаменитых историй!

В ролях

Боб Берген
Боб Берген
Эрик Штауфер
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Cyber Daphne Blake
Том Кэйн
Том Кэйн
Professor Robert Kaufman
Майки Келли
Bill McLemore
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Cyber-Fred Jones
Майкл Брэндон
Дэн Хеннесси
Мэттью Лаборто
Гленн Шэдикс
Джордж Буза
Скотт Иннес
Shaggy Rodgers
Скотт Иннес
Shaggy Rodgers
Режиссер Джим Стенструм
Сценарист Уильям Ханна, Джозеф Барбера, Mark Turosz, Дэвис Дой
Композитор Луи Фебре
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 22 марта 2001
Дата выхода
22 марта 2001 Бразилия L
9 октября 2001 Швеция 7
Производство Hanna-Barbera Cartoons, Warner Bros. Animation, Warner Bros. Television Animation
Другие названия
Scooby-Doo and the Cyber Chase, Scooby-Doo och cyberjakten, Scooby-Doo y la persecución cibernética, Scooby Doo i Cyberpościg, Scooby Doo i Cyberrymden, Scooby Doo şi Vânătoarea de viruşi, Scooby Doo y la persecución cibernética, Scooby-Doo e a Caçada Virtual, Scooby-Doo e il viaggio nel tempo, Scooby-Doo és a virtuális vadászat, Scooby-Doo et la Cyber Traque, Scooby-Doo et la cybertraque, Scooby-Doo ja kyberjahti, Scooby-Doo und die Cyber-Jagd, Scooby-Doo và Cuộc chiến không gian, Scooby-Doo va Taghibo Gorize Computery, Scooby-Doo: Kynigi ston kyvernohoro, Scooby-Doo!: Siber Takip, Scoubidou et la Cyber Traque, Skubi-Du i sajber trka, Σκούμπι-Ντου: Κυνήγι στον κυβερνοχώρο, Скуби-Ду и кибер погоня, Скубі-Ду та кіберперегони, スクービー・ドゥーのサイバー・チェイス, 叔比狗的網路冒險, Scooby-Doo! and the Cyber Chase, Scooby Doo i kibernetički lov, Scooby Doo og jagten i cyberspace, Scooby-Doo i Cyberrymden, Scooby-Doo og Cyberjagten, Scooby-Doo und die Cyberjagd, Scooby Doo Og Cyber Jagten

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 февраля 2024

Цитаты

Fred Jones [во время поездки в классическом Мистери-Машине] Вау, ностальгия! Я скучаю по этой старой машине.
Cyber Fred В Киберпространстве ничего не устаревает. Это очень круто. Здесь много всего: магазины, кинотеатры, парки и куча вкусняшек.
Cyber Daphne А как же все эти монстры и злодеи?
Cyber Shaggy Мы их не видели. Наверное, они охраняют Скуби-Снэки.
Velma Dinkley Вы хотите сказать, вы не знаете, где Скуби-Снэки?
Cyber Velma Мы знаем, где они. Просто нет смысла за ними гоняться — даже если доберёмся до Скуби-Снэков, нас тут же вернёт в начало игры.
Cyber Daphne А нам тут нравится.
Cyber Shaggy Пока вы не появились с этим Призрачным Вирусом.
Velma Dinkley Мы бы с радостью избавились от него для вас.
Cyber Daphne Если бы могли.
Fred Jones Знаете, если мы все десятеро объединимся, Призрачный Вирус нам не устоит!
Cyber Fred [в знак согласия] Да!
Cyber Shaggy [после недолгих раздумий] Ну, похоже, нам всё-таки придётся пойти за Скуби-Снэками.
Daphne Blake [обращаясь к кибер-команде] Так вы поможете?
Cyber Fred Считайте, что мы с вами!

Отзывы о мультфильме

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