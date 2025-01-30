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Остров сокровищ
Остров сокровищ
, 2029
Россия / приключения
О фильме
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Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2029
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 26 мая 2026
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Новости о фильме
30 января 2025 17:20
«Боится даже Флинт»: сценарист «Мажора» начал работу над новым «Островом сокровищ»
А поклонники одноименного советского мультфильма не в восторге от этой идеи.
30 января 2025 11:34
Российские студии анонсировали игровую экранизацию «Острова сокровищ»
Съемки начнутся в ближайшие месяцы.
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