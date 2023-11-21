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Убийца-свинопас Убийца-свинопас
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Pig Killer

Убийца-свинопас , 2022

2022 / Канада / США
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 ноября 2023
Премьера в мире 21 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Чед Феррин
В ролях
Джейк Бьюзи
Джейк Бьюзи
Лью Темпл
Лью Темпл
Бай Лин
Бай Лин
Сирил О'
Майкл Паре
Майкл Паре
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
4.1 IMDb
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Постер фильма Убийца-свинопас 4 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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