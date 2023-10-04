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Clenched Fist
5.8
Clenched Fist
, 2022
Les poings serrés
Бельгия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
5.8
В ролях
Лорен Капеллуто
Père
Mila De Mol
Lies
Люси Дебай
Lucie
Yanis Frisch
Lucien
Юим Юилаэрт
Freddy
Патрик Декамп
Grand-père
Paulo Schmit
Matteo
Режиссер
Вивиан Джоффетте
Сценарист
Вивиан Джоффетте
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
8 мая 2024
Премьера в мире
4 октября 2023
Дата выхода
7 февраля 2024
Бельгия
Бюджет
€1 000 000
Другие названия
Les poings serrés, Clenched Fist, Clenched Fists, Geballte Fäuste, Käsi rusikas, Krepptir hnefar
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Обновлено 4 ноября 2023
Отзывы о фильме
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