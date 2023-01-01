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Clenched Fist
Les poings serrés
Clenched Fist, 2022
2022 / Бельгия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Вивиан Джоффетте
В ролях
Лорен Капеллуто
Mila De Mol
Люси Дебай
Yanis Frisch
Юим Юилаэрт
Все актеры и съемочная группа
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