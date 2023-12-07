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Одинокий бизнесмен Баур, страдающий фобиями, обанкротился и бежит от преследования в Восточный Казахстан. Он стоит перед выбором: жениться на ненавистной дочери инвестора или застрелиться? Неожиданно вся реальная трагедия превращается в фарс и комедию, а судьба ломает его планы. Договор на миллион становится для него спасением и возвращением к потерянным ценностям – семье, любви и преданности данным обещаниям.
|7 декабря 2023
|Казахстан