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Постер фильма Миллионға келістік
Киноафиша Фильмы Миллионға келістік

Миллионға келістік

, 2023
Millionga kelistik
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Миллионға келістік

О фильме

Одинокий бизнесмен Баур, страдающий фобиями, обанкротился и  бежит от преследования в Восточный Казахстан. Он стоит перед выбором: жениться на ненавистной дочери инвестора или застрелиться? Неожиданно вся реальная трагедия превращается в фарс и комедию, а судьба ломает его планы. Договор на миллион становится для него спасением  и возвращением к потерянным ценностям – семье, любви и преданности данным обещаниям.

В ролях

Марина Сулейменова
Сырым Кашкабаев
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Айнур Ниязова
Даулет Абдыгапаров
Даулет Абдыгапаров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Казахстан

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 ноября 2023

Отзывы о фильме

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