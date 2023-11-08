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Рождественский день открытых дверей Рождественский день открытых дверей
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A Christmas Open House

Рождественский день открытых дверей, 2022

2022 / США
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 ноября 2023
Премьера в мире 8 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Эмили Мосс Уилсон
В ролях
Кэти Стивенс
Кэти Стивенс
Виктор Разук
Джеймс Хили мл.
Томас Марк Хиггинс
Бобби Икс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.2 IMDb
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Постер фильма Рождественский день открытых дверей 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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