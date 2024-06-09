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Постер фильма Шоу должно продолжаться 2: Конец света
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Шоу должно продолжаться 2: Конец света

, 2024
The Show Must Go On II: The End of the World
Канада / документальный / 18+
Постер фильма Шоу должно продолжаться 2: Конец света

В ролях

Jason Durgana
Self
Jyun Oki
Self
Ron Ronquillo
Self
Режиссер Jason Durgana
Сценарист Jason Durgana
Композитор Jason Durgana
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 июня 2024
Дата выхода
9 июня 2024 Азербайджан
9 июня 2024 Болгария
9 июня 2024 Кыргызстан
9 июня 2024 Молдавия
9 июня 2024 США
9 июня 2024 Таджикистан
9 июня 2024 Узбекистан
Производство Durgana Sports & Entertainment
Другие названия
The Show Must Go On II: The End of the World, The Show Must Go On: The End of the World

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 мая 2025

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