Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
Киноафиша
Фильмы
Шоу должно продолжаться 2: Конец света
Шоу должно продолжаться 2: Конец света
, 2024
The Show Must Go On II: The End of the World
Канада / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Jason Durgana
Self
Jyun Oki
Self
Ron Ronquillo
Self
Режиссер
Jason Durgana
Сценарист
Jason Durgana
Композитор
Jason Durgana
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
9 июня 2024
Дата выхода
9 июня 2024
Азербайджан
9 июня 2024
Болгария
9 июня 2024
Кыргызстан
9 июня 2024
Молдавия
9 июня 2024
США
9 июня 2024
Таджикистан
9 июня 2024
Узбекистан
Производство
Durgana Sports & Entertainment
Другие названия
The Show Must Go On II: The End of the World, The Show Must Go On: The End of the World
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Отзывы
2026, США, биография, драма
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недели и выглядит стильно
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить