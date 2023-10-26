Апам кайра студент, 2023

После развода с мужем Бегимай остаётся одна с единственной дочкой и решает посвятить ей всю свою жизнь. Имея высшее техническое образование Бегимай работает на протяжении 20 лет инженером-разработчиком на заводе в небольшом городке. Жизнь Бегимай очень размеренна и однообразна, каждый день похож на другой: работа на заводе, хозяйство по дому и саду, просмотр любимых сериалов.

Вскоре Бегимай сталкивается с кадровой политикой новых инвесторов завода, которые увольняют её, несмотря на большой опыт работы. Но все изменилось, когда она решает перезапустить собственную жизнь и отправляется в Бишкек поступать в магистратуру в турецкий университет.