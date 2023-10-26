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Апам кайра студент
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Апам кайра студент, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

После развода с мужем Бегимай остаётся одна с единственной дочкой и решает посвятить ей всю свою жизнь. Имея высшее техническое образование Бегимай работает на протяжении 20 лет инженером-разработчиком на заводе в небольшом городке. Жизнь Бегимай очень размеренна и однообразна, каждый день похож на другой: работа на заводе, хозяйство по дому и саду, просмотр любимых сериалов.
Вскоре Бегимай сталкивается с кадровой политикой новых инвесторов завода, которые увольняют её, несмотря на большой опыт работы. Но все изменилось, когда она решает перезапустить собственную жизнь и отправляется в Бишкек поступать в магистратуру в турецкий университет.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Регина Суранова
В ролях
Бегимай Турусбекова
Элиза Рыскулова
Дильшод Мамажанов
Асан Аманов
Жээнбек Моношев
Все актеры и съемочная группа
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