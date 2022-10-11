Элик и Джимми, 2022

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Суровая Элик и весельчак Джимми познакомились в армии. Спустя годы они снова встречаются на улицах Тель-Авива и становятся друзьями: обсуждают книги, часто обедают стрит-фудом и даже устраивают парные свидания в порту. Однажды Джимми предлагает Элик встречаться, но она отказывается, поскольку Джимми совсем не ее типаж — он слишком полный. Она предлагает остаться хорошими друзьями, но после своего признания парень уже не согласен на прежние отношения. Интеллектуальная комедия о принятии самых близких.
|22 июня 2023
|Израиль