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Элик и Джимми
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Ha'Kha'ver Ha'Sha'men Shelli

Элик и Джимми, 2022

2022 / Израиль
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О фильме

Суровая Элик и весельчак Джимми познакомились в армии. Спустя годы они снова встречаются на улицах Тель-Авива и становятся друзьями: обсуждают книги, часто обедают стрит-фудом и даже устраивают парные свидания в порту. Однажды Джимми предлагает Элик встречаться, но она отказывается, поскольку Джимми совсем не ее типаж — он слишком полный. Она предлагает остаться хорошими друзьями, но после своего признания парень уже не согласен на прежние отношения. Интеллектуальная комедия о принятии самых близких.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Гудис Шнейдер
В ролях
Сачи Сайдан
Мейран Менкес
Джасмин Грин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
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Постер фильма Элик и Джимми 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
19:00 от 730 ₽
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«Элик и Джимми» в кинотеатрах

пт 13
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