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Постер фильма Элик и Джимми
6.6
Киноафиша Фильмы Элик и Джимми
6.6

Элик и Джимми

, 2022
Ha'Kha'ver Ha'Sha'men Shelli
Израиль / драма / 18+
Постер фильма Элик и Джимми
6.6

О фильме

Суровая Элик и весельчак Джимми познакомились в армии. Спустя годы они снова встречаются на улицах Тель-Авива и становятся друзьями: обсуждают книги, часто обедают стрит-фудом и даже устраивают парные свидания в порту. Однажды Джимми предлагает Элик встречаться, но она отказывается, поскольку Джимми совсем не ее типаж — он слишком полный. Она предлагает остаться хорошими друзьями, но после своего признания парень уже не согласен на прежние отношения. Интеллектуальная комедия о принятии самых близких.

В ролях

Сачи Сайдан
Мейран Менкес
Джасмин Грин
Jenny
Asaf Perry
Efrat Weintrob
Режиссер Гудис Шнейдер
Сценарист Liat Elkayam, Гудис Шнейдер
Композитор Alon Eder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 11 октября 2022
Дата выхода
22 июня 2023 Израиль
Производство Eight Productions
Другие названия
Ha'Kha'ver Ha'Sha'men Shelli, Elik and Jimmy, Elik & Jimmy, HaChaver HaShamen Sheli, The Fat Guy

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 9 октября 2023

Отзывы о фильме

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