Женщина в окне, 1944

Пятидесятипятилетний профессор психологии Ричард Ванли, известный криминолог, однажды вечером, когда его жена и дети уехали на каникулы, видит в витрине галереи портрет молодой женщины, которым он уже неоднократно восхищался. Вдруг он видит женщину, которая как две капли воды похожа на портрет. Это модель Алиса Рид, которая позировала художнику. Она приглашает Ванли к себе домой, чтобы показать другие полотна этого художника. Неожиданно появляется возлюбленный дамы. Обуянный ревностью, он устраивает скандал и Ванли случайно убивает его…