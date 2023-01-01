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Женщина в окне
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The Woman in the Window

Женщина в окне, 1944

1944 / США
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О фильме

Пятидесятипятилетний профессор психологии Ричард Ванли, известный криминолог, однажды вечером, когда его жена и дети уехали на каникулы, видит в витрине галереи портрет молодой женщины, которым он уже неоднократно восхищался. Вдруг он видит женщину, которая как две капли воды похожа на портрет. Это модель Алиса Рид, которая позировала художнику. Она приглашает Ванли к себе домой, чтобы показать другие полотна этого художника. Неожиданно появляется возлюбленный дамы. Обуянный ревностью, он устраивает скандал и Ванли случайно убивает его…

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1944
Возраст 18+
Режиссер
Фриц Ланг
В ролях
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Джоан Беннетт
Рэймонд Мэсси
Дэн Дюрьи
Роберт Блейк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
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