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Боснийский котел
Bosanski lonac
Боснийский котел, 2023
2023
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Рейтинг IMDb: 8.3
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мало голосов
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0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
12 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Паво Маринкович
В ролях
Деян Ачимович
Сенад Башич
Златко Бурич
Адмир Гламочак
Степан Перич
Все актеры и съемочная группа
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голосов
8.3
IMDb
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