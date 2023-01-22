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Ожидание изменения света
6.7
Ожидание изменения света
, 2022
Waiting for the Light to Change
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.7
Ожидание изменения света
Трейлер
Трейлер
В ролях
Сэм Страли
Jay
Erik Barrientos
Alex
Qun Chi
Lin
Joyce Ha
Kim
Jin Park
Amy
Режиссер
Linh Tran
Сценарист
Jewells Santos
,
Linh Tran
,
Delia Van Praag
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
20 октября 2023
Премьера в мире
22 января 2023
Бюджет
$20 000
Другие названия
Waiting for the Light to Change
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 17 февраля 2026
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Ожидание изменения света
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