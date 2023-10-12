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6.6
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Пробуждение
6.6
Пробуждение
, 2023
Wake
США / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.6
В ролях
ДеРэй Дэвис
Eddie
Шоникуа Шандай
Sarita
Joshua Craig
Ted
Дж. Альфонс Николсон
P-Mac
Паркер МакКенна Пози
Bryn
Christopher Timberlake
Gibs
Lauren Elise
Shontay
Charlton Harris
Jay
Mimi Gee
Dr. Choi
Chris Bassett
Detective 1
Режиссер
Эрик Уайт
Сценарист
Darryl Quarles
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 октября 2023
Премьера в мире
12 октября 2023
Дата выхода
30 августа 2026
Россия
4 апреля 2024
Азербайджан
Производство
Edmonds Entertainment, Octet Productions
Другие названия
Wake
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
14
голосов
5.5
IMDb
Обновлено 3 октября 2023
Отзывы о фильме
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