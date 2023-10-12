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Постер фильма Пробуждение
6.6
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6.6

Пробуждение

, 2023
Wake
США / триллер / 18+
Постер фильма Пробуждение
6.6

В ролях

ДеРэй Дэвис
Eddie
Шоникуа Шандай
Sarita
Joshua Craig
Ted
Дж. Альфонс Николсон
Дж. Альфонс Николсон
P-Mac
Паркер МакКенна Пози
Bryn
Christopher Timberlake
Gibs
Lauren Elise
Shontay
Charlton Harris
Jay
Mimi Gee
Dr. Choi
Chris Bassett
Detective 1
Режиссер Эрик Уайт
Сценарист Darryl Quarles
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 октября 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
30 августа 2026 Россия
4 апреля 2024 Азербайджан
Производство Edmonds Entertainment, Octet Productions
Другие названия
Wake

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 3 октября 2023

Отзывы о фильме

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