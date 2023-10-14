Тель-Авив, 2021

Дана и Микаэль переживают, пожалуй, самые бурные дни совместной жизни. Через пять дней им станет известно, есть ли перспективы для их будущего. За эту неделю они попробуют как сблизиться, так и дистанцироваться: Дана флиртует с однокурсником в ночном клубе, Микки репетирует премьеру и увлекается своей актрисой, а еще они нехотя совершают поездку к его родителям за город. И Дана, и Микаэль представляют современный тип городских личностей, и Тель-Авив будто бы принимает их. Красивая история о том, как непросто выстроить отношения — особенно в наши дни.