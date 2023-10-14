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Тель-Авив
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Tel Aviv

Тель-Авив, 2021

2021 / Израиль
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О фильме

Дана и Микаэль переживают, пожалуй, самые бурные дни совместной жизни. Через пять дней им станет известно, есть ли перспективы для их будущего. За эту неделю они попробуют как сблизиться, так и дистанцироваться: Дана флиртует с однокурсником в ночном клубе, Микки репетирует премьеру и увлекается своей актрисой, а еще они нехотя совершают поездку к его родителям за город. И Дана, и Микаэль представляют современный тип городских личностей, и Тель-Авив будто бы принимает их. Красивая история о том, как непросто выстроить отношения — особенно в наши дни.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Марат‏ Пархомовский
В ролях
Йотам Готаль
Мейталь Нер
Гал Амитай
Наама Прейс
Анат Ацмон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
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Пионер
22:10 от 780 ₽
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«Тель-Авив» в кинотеатрах

сб 14
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22:10 от 780 ₽
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