Киноафиша
Фильмы
Живёшь только раз
Живёшь только раз, 2017: актеры и роли
Режиссер
Федерико Куэва
Federico Cueva
В ролях
Питер Ланзани
Peter Lanzani
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Пабло Раго
Pablo Rago
Уго Сильва
Hugo Silva
Луис Брандони
Luis Brandoni
Сантьяго Сегура
Santiago Segura
Мария Эухения Суарес Риверо
María Eugenia Suárez Riveiro
Карлос Аресес
Carlos Areces
Уолтер Донадо
Walter Donado
Иван Стейнхардт
Iván Steinhardt
«Вы гангстеры? Нет, мы русские»: что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2» Лизой Джеффри и где она сейчас
Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным
Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
