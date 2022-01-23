Остров призраков, 2022

Молодая женщина по имени Спиа выходит из такси и наслаждается сказочным пейзажем. Она не знает, что привело ее сюда, на остров, так далеко от знакомых ей мест. На своем пути женщина встретит много одиноких душ: одни будут проявлять по отношению к ней заботу, а другие заставят усомниться в очаровательности острова. Со временем Спиа поймёт, что эта пустынная местность скрывает большую тайну. Но что же пытаются скрыть от нее местные жители? Чтобы разобраться, Спие придется изучить каждый уголок этих земель.