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Остров призраков Остров призраков
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Ghost Island

Остров призраков, 2022

2022 / Германия / Испания
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Молодая женщина по имени Спиа выходит из такси и наслаждается сказочным пейзажем. Она не знает, что привело ее сюда, на остров, так далеко от знакомых ей мест. На своем пути женщина встретит много одиноких душ: одни будут проявлять по отношению к ней заботу, а другие заставят усомниться в очаровательности острова. Со временем Спиа поймёт, что эта пустынная местность скрывает большую тайну. Но что же пытаются скрыть от нее местные жители? Чтобы разобраться, Спие придется изучить каждый уголок этих земель.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Роман Тулани
В ролях
Пит Буковски
Солбер Ли Уильямс
Тимо Фахравар
Кармен Молинар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
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Постер фильма Остров призраков 2 постера
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотреть онлайн

Остров призраков смотреть онлайн

Остров призраков
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотреть онлайн
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Кадры из фильма Все кадры
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