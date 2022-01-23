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Постер фильма Остров призраков
6.6
Киноафиша Фильмы Остров призраков
6.6

Остров призраков

, 2022
Ghost Island
Германия, Испания / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Остров призраков
6.6

О фильме

Молодая женщина по имени Спиа выходит из такси и наслаждается сказочным пейзажем. Она не знает, что привело ее сюда, на остров, так далеко от знакомых ей мест. На своем пути женщина встретит много одиноких душ: одни будут проявлять по отношению к ней заботу, а другие заставят усомниться в очаровательности острова. Со временем Спиа поймёт, что эта пустынная местность скрывает большую тайну. Но что же пытаются скрыть от нее местные жители? Чтобы разобраться, Спие придется изучить каждый уголок этих земель.

В ролях

Пит Буковски
Aron
Солбер Ли Уильямс
Spear
Тимо Фахравар
Odysseus
Кармен Молинар
Maria
Режиссер Роман Тулани
Сценарист Роман Тулани
Композитор Lukas May-Floor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Испания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 января 2022
Бюджет €25 000
Другие названия
Ghost Island, Острів привидів

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 25 сентября 2023

Отзывы о фильме

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