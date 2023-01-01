Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ботеро
Botero

Ботеро, 2018

2018 / Канада
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фернандо Ботеро — один из самых популярных живущих сейчас художников. Миллионы его поклонников относятся к разным культурам и живут в разных уголках земного шара. Но, хотя его искусство очень узнаваемо, история о том, как он превратился в «Маэстро», не так широко известна. Документальный фильм «Ботеро» призван это изменить: он показывает, как взгляд художника преображает привычный мир, а убеждённость в своём таланте и долгие годы работы приносят известность. Фильм прослеживает судьбу художника-самоучки от провинциального городка Медельина в Колумбии до мирового признания. В нём показаны и Ботеро-человек, и его искусство — две составляющие силы его личности, позволившие преодолеть бедность, десятилетия жестокой критики и трагическую смерть четырёхлетнего сына. Вы увидите на экране редкие кадры: дети художника открывают коробки с эскизами пятидесятилетней давности, лежавшими всё это время в заброшенном хранилище; сам Фернандо Ботеро проводит экскурсию по своей мастерской; его картины висят на выставке рядом с произведениями Пабло Пикассо. В фильме «Ботеро» есть и живые съёмки из 10 городов в Европе, Китае, Колумбии и США, и архивные видео, и семейные фотографии. Звучат голоса художника и членов его семьи, комментарии историков, исследователей и кураторов, поясняющих творчество Фернандо Ботеро. На кадрах из мастерской Ботеро подводит итог: несмотря на славу, восторженные отзывы и финансовый успех, он всё ещё учится. «Вся моя жизнь — живопись», — говорит он.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Дон Миллар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Related video
Новая любовь Челобанова превзошла Пугачеву: речь вот о чем
Толстый и тонкий: в этих мужчинах никто бы не узнал братьев Козловского
Людей с таким сочетанием восточного и зодиакального гороскопа ждет одинокая старость
Тайную любовницу Караченцова называют главной бездарностью кино: играет даже хуже Поргиной
Тест-викторина: сможете угадать мультфильм СССР по его главному уроку?
Эту актрису считали бездарной и страшной: сейчас нет ни одного человека, который бы ее не знал
«Боялась, что у Рыжего штаны треснут»: видео с концерта «Иванушек» высмеяли в Сети
Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»
«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»
Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов
Красотой этой советской развратницы восхищались все в Индии: в 78 лет все еще сердцеедка
Уже больше 50 сыновей и дочерей: этого актера можно смело называть самым многодетным в стране
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше