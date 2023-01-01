Ботеро, 2018

Фернандо Ботеро — один из самых популярных живущих сейчас художников. Миллионы его поклонников относятся к разным культурам и живут в разных уголках земного шара. Но, хотя его искусство очень узнаваемо, история о том, как он превратился в «Маэстро», не так широко известна. Документальный фильм «Ботеро» призван это изменить: он показывает, как взгляд художника преображает привычный мир, а убеждённость в своём таланте и долгие годы работы приносят известность. Фильм прослеживает судьбу художника-самоучки от провинциального городка Медельина в Колумбии до мирового признания. В нём показаны и Ботеро-человек, и его искусство — две составляющие силы его личности, позволившие преодолеть бедность, десятилетия жестокой критики и трагическую смерть четырёхлетнего сына. Вы увидите на экране редкие кадры: дети художника открывают коробки с эскизами пятидесятилетней давности, лежавшими всё это время в заброшенном хранилище; сам Фернандо Ботеро проводит экскурсию по своей мастерской; его картины висят на выставке рядом с произведениями Пабло Пикассо. В фильме «Ботеро» есть и живые съёмки из 10 городов в Европе, Китае, Колумбии и США, и архивные видео, и семейные фотографии. Звучат голоса художника и членов его семьи, комментарии историков, исследователей и кураторов, поясняющих творчество Фернандо Ботеро. На кадрах из мастерской Ботеро подводит итог: несмотря на славу, восторженные отзывы и финансовый успех, он всё ещё учится. «Вся моя жизнь — живопись», — говорит он.