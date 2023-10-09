Крылья холопа, 1926

Действие происходит в XVI веке, в период царствования Ивана Грозного. Мастер на все руки Никитка, крепостной богатого боярина Курлятева, много думая о вольных птицах, однажды все-таки взмыл в небо на самодельных крыльях. За общение с сатаной Никитка был схвачен опричниками, закован в кандалы и отправлен в приказ. Однако о мастере, который своими поделками удивлял мир, помнили всегда и время от времени приглашали его к царскому двору чинить сломавшиеся механизмы и потешать высоких господ. Но всякий раз Никитку вновь отправляли в темницу и готовили над ним новую казнь...