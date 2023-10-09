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Крылья холопа
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Krylya kholopa

Крылья холопа, 1926

1926 / СССР
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О фильме

Действие происходит в XVI веке, в период царствования Ивана Грозного. Мастер на все руки Никитка, крепостной богатого боярина Курлятева, много думая о вольных птицах, однажды все-таки взмыл в небо на самодельных крыльях. За общение с сатаной Никитка был схвачен опричниками, закован в кандалы и отправлен в приказ. Однако о мастере, который своими поделками удивлял мир, помнили всегда и время от времени приглашали его к царскому двору чинить сломавшиеся механизмы и потешать высоких господ. Но всякий раз Никитку вновь отправляли в темницу и готовили над ним новую казнь...

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1926
Возраст 18+
Режиссер
Юрий Тарич
В ролях
Иван Клюквин
Владимир Корш-Саблин
Николай Прозоровский
Татьяна Барышева
Василий Бокарев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.4 IMDb
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Постер фильма Крылья холопа 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
20:45 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Крылья холопа» в кинотеатрах

пн 9
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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