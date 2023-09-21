Стена рассвета, 2017

В январе 2015 года американские скалолазы Томми Колдвелл и Кевин Йоргесон заворожили весь мир своей попыткой пролезть так называемую Стену Рассвета, невероятную, почти километровой высоты, скалу в национальном парке Йосемити, в Калифорнии. Они неделями жили на этой отвесной и гладкой стене, приковывая внимание СМИ со всего мира.

Но для Томми Стена Рассвета была гораздо больше, чем просто очередной громкий проект. Это восхождение стало кульминацией его жизни, наполненной серьезными препятствиями и преодолениями. В 22 года гений скалолазания попал в плен к террористам в Кыргызстане. Вскоре после этого случая он потерял часть указательного пальца, но нашел в себе силы остаться в скалолазании и стать еще сильнее. Но когда распался его брак, чтобы побороть боль, Томми сконцентрировался на невероятном и нереальном восхождении на Стену Рассвета.