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Стена рассвета
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The Dawn Wall

Стена рассвета, 2017

2017 / Австрия / США
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О фильме

В январе 2015 года американские скалолазы Томми Колдвелл и Кевин Йоргесон заворожили весь мир своей попыткой пролезть так называемую Стену Рассвета, невероятную, почти километровой высоты, скалу в национальном парке Йосемити, в Калифорнии. Они неделями жили на этой отвесной и гладкой стене, приковывая внимание СМИ со всего мира. 

Но для Томми Стена Рассвета была гораздо больше, чем просто очередной громкий проект. Это восхождение стало кульминацией его жизни, наполненной серьезными препятствиями и преодолениями. В 22 года гений скалолазания попал в плен к террористам в Кыргызстане. Вскоре после этого случая он потерял часть указательного пальца, но нашел в себе силы остаться в скалолазании и стать еще сильнее. Но когда распался его брак, чтобы побороть боль, Томми сконцентрировался на невероятном и нереальном восхождении на Стену Рассвета.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Джош Лоуэлл
В ролях
Томми Колдуэлл
Кевин Йоргесон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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8.1 IMDb
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Постер фильма Стена рассвета 1 постер
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