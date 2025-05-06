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Постер фильма Детство Чика
4.8
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4.8

Детство Чика

, 2021
Detstvo Chika
Россия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Детство Чика
4.8

О фильме

Экранизация рассказов Фазиля Искандера о приключениях мудрого не по годам подростка. Мухус, Абхазия, 1930-е. Тринадцатилетний Чик живет в солнечном приморском городе и постоянно попадает в истории. Однажды ведомый тягой к справедливости юноша прогуливает школу, чтобы выпустить на волю дворовых псов, пойманных злым собаколовом, и наживает в его лице первого врага. Учитель русского языка и литературы тоже не в восторге от поведения Чика, но мудрый папа мальчика снисходительно относится к проделкам сына, поощряя его доброту и честность. Вскоре и сам подросток будет вынужден научиться философскому отношению к жизни: ему предстоит справляться с внезапным арестом отца.

В ролях

Батраз Засеев
Милана Ломия
Лаврентий Ахба
Alikhan
Изольда Арухая
Aunt
Давид Цулукия
Chik
Aleksandr Gabliya
Onik
Eseniya Butba
Son'ka
Amira Dzheniya
Aunt Masha' daughter
Garri Dzhindzholiya
Dog catcher
Lana Gergiya
Aunt Masha' daughter
Nestor Kapba
Boy in window
Артур Хатагов
Motya
Режиссер Аслан Галазов
Сценарист Аслан Галазов, Фазиль Абдулович Искандер
Композитор Чалаев, Ширвани Рамазанович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Производство Владикавказская экспериментальная киностудия
Другие названия
Detstvo Chika, Chick's Childhood, Детство Чика

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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