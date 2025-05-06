Детство Чика, 2021

Экранизация рассказов Фазиля Искандера о приключениях мудрого не по годам подростка. Мухус, Абхазия, 1930-е. Тринадцатилетний Чик живет в солнечном приморском городе и постоянно попадает в истории. Однажды ведомый тягой к справедливости юноша прогуливает школу, чтобы выпустить на волю дворовых псов, пойманных злым собаколовом, и наживает в его лице первого врага. Учитель русского языка и литературы тоже не в восторге от поведения Чика, но мудрый папа мальчика снисходительно относится к проделкам сына, поощряя его доброту и честность. Вскоре и сам подросток будет вынужден научиться философскому отношению к жизни: ему предстоит справляться с внезапным арестом отца.