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Детство Чика Детство Чика
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Детство Чика, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Экранизация рассказов Фазиля Искандера о приключениях мудрого не по годам подростка. Мухус, Абхазия, 1930-е. Тринадцатилетний Чик живет в солнечном приморском городе и постоянно попадает в истории. Однажды ведомый тягой к справедливости юноша прогуливает школу, чтобы выпустить на волю дворовых псов, пойманных злым собаколовом, и наживает в его лице первого врага. Учитель русского языка и литературы тоже не в восторге от поведения Чика, но мудрый папа мальчика снисходительно относится к проделкам сына, поощряя его доброту и честность. Вскоре и сам подросток будет вынужден научиться философскому отношению к жизни: ему предстоит справляться с внезапным арестом отца.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Аслан Галазов
В ролях
Батраз Засеев
Милана Ломия
Лаврентий Ахба
Изольда Арухая
Давид Цулукия
Все актеры и съемочная группа
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Детство Чика
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