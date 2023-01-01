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Каратель, 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

С тех пор как жена детектива Джека Салливана пропала без вести, он едва ли справляется со своими рабочими обязанностями. Салливан с трудом удерживается в реальности и часто ищет успокоения в бутылке со спиртным. Справиться с депрессией герою помогает трагедия: когда город внезапно накрывает серия жестоких убийств, детектив самолично берется за расследование. Но сможет ли он отбросить в сторону личные проблемы и сконцентрироваться на поимке преступника? Или внутренние демоны Салливана одержат победу?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Thierry Chavrimootoo
В ролях
Jamie Coulter
Джеймс Мэрилл
Sebastian Jennings
Tony Lovell
Кит Мэйсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.5 IMDb
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Постер фильма Каратель 5 постеров
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Каратель смотреть онлайн

Каратель
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