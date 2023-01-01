Каратель, 2021

С тех пор как жена детектива Джека Салливана пропала без вести, он едва ли справляется со своими рабочими обязанностями. Салливан с трудом удерживается в реальности и часто ищет успокоения в бутылке со спиртным. Справиться с депрессией герою помогает трагедия: когда город внезапно накрывает серия жестоких убийств, детектив самолично берется за расследование. Но сможет ли он отбросить в сторону личные проблемы и сконцентрироваться на поимке преступника? Или внутренние демоны Салливана одержат победу?