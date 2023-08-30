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5.6
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Awlad Harim Karim
5.6
Awlad Harim Karim
, 2023
Awlad Harim Karim
Египет / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.6
В ролях
Moustafa Amar
Karim el-Husaini
Dalia El Behairy
Maha Shukri
Basma
Dina Mandoor
Ola Ghanim
Halah Rifat
Bushra
Sarah
Амр Абдулгелил
Tamer Abul-Fadhl
Tayam Amar
Karim Husain el-Manadili
Tayam Amar
Karim Husain el-Manadili
Karim Karim
Bubs
Riham Abdulghafoor
Nivin Gudah
Hani Abdulhayy
Supermarket customer
Режиссер
Ali Idris
Сценарист
Zeinab Aziz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 августа 2023
Дата выхода
30 августа 2023
Египет
14 сентября 2023
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$72 715
Производство
iProductions
Другие названия
Awlad Harim Karim, أولاد حريم كريم, ولاد حريم كريم
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
14
голосов
4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 13 июня 2024
Отзывы о фильме
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