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Восемь мертвецов
8 Found Dead
Восемь мертвецов, 2022
2022 / США
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
26 октября 2023
Премьера в мире
26 октября 2023
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Трэвис Грин
В ролях
Нэнси Лайнхэн-Чарльз
Алиша Сопер
Дженни Тран
Лора Баклс
Тим Симек
Все актеры и съемочная группа
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