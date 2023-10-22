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Исчезнувшая в звездах Исчезнувшая в звездах
Киноафиша Фильмы Исчезнувшая в звездах Отзывы о фильме «Исчезнувшая в звездах»
Xiao shi de ta Исчезнувшая в звездах 2022 / Китай
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Исчезнувшая в звездах»

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Рая Примакова 22 октября 2023, 18:02
Оценка
Крутой триллер
22 октября 2023, 18:02 Ответить
Киноафиша.инфо 22 октября 2023, 20:55
в ответ на сообщение Рая Примакова от 22 октября 2023, 18:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 октября 2023, 20:55 Ответить
Comon 23 октября 2023, 08:28
Оценка
Классический китайский фильм о тамошних любовных заморочках, все как обычно у них, достаточно сложно вообщем. Фильмец оч.приличный
23 октября 2023, 08:28 Ответить
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