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Исчезнувшая в звездах
Отзывы о фильме «Исчезнувшая в звездах»
Xiao shi de ta
Исчезнувшая в звездах
2022 / Китай
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Рая Примакова
22 октября 2023, 18:02
Оценка
Крутой триллер
22 октября 2023, 18:02
0
0
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Киноафиша.инфо
22 октября 2023, 20:55
в ответ на сообщение
Рая Примакова от 22 октября 2023, 18:02
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 октября 2023, 20:55
0
0
Ответить
Comon
23 октября 2023, 08:28
Оценка
Классический китайский фильм о тамошних любовных заморочках, все как обычно у них, достаточно сложно вообщем. Фильмец оч.приличный
23 октября 2023, 08:28
0
0
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