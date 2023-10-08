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Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Киноафиша Фильмы Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья Отзывы о фильме «Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья»
Die Schule der magischen Tiere 2 Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья 2022 / Германия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья»

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Руслан Коновалов 8 октября 2023, 20:44
Оценка
Потрясающий, захватывающий фильм, очень интересный сюжет, понравился как деткам так и взрослым.
8 октября 2023, 20:44 Ответить
gorbatovaveronika8 9 октября 2023, 07:36
Оценка
Вчера ходили на этот с мужем в кино,он очень понравился.
9 октября 2023, 07:36 Ответить
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