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Курентзис: Малер. Симфония № 5 Курентзис: Малер. Симфония № 5
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Currentzis conducts Mahler No. 5

Курентзис: Малер. Симфония № 5, 2021

2021 / Швейцария
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О фильме

Симфонии для Малера всегда были возможностью говорить о самых глубоких и волнующих его вопросах бытия, размышления вербальные размышления о которых не приводят к ясным ответам. Грандиозная пятичастная структура Пятой симфонии вмещает в себя долгий путь от Траурного марша к бурлящему финалу – может быть, наивную в своей окончательности, но искреннюю попытку разрешения трагического конфликта с окружающим миром. Знаменитое Adagietto, четвертая часть этой симфонии – прекрасный и загадочный цветок, который каждый дирижер раскрывает по-своему.
 

Сам Малер, будучи одним из самых влиятельных дирижеров XX века, по-новому увидел эту роль в исполнительском процессе. Управляя исполнениями своих сочинений, Малер-дирижер создавал их в той же мере, что и Малер-композитор. Каждый, кто встает за пульт и открывает партитуру симфонии, заново творит этот музыкальный космос. Теодор Курентзис с оркестром musicAeterna на протяжении многих лет исполняли симфонии Малера на разных сценах, и Пятая стала одним из самых заметных музыкальных явлений в этом ряду.

Вместе с Пятой симфонией Малера будет звучать сочинение Алексея Ретинского «Анафора», написанное для того же оркестрового состава и ставшее частью нового проекта musicAeterna, в котором композиторы нашего времени вступают в диалог с великими мастерами прошлого. Ретинский – первый композитор-резидент Дома Радио в Санкт-Петербурге, выпускник Цюрихского университета искусств, а также Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (под руководством профессора Бита Фуррера). Произведения Ретинского часто исполняются в концертных залах России и Европы. 

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Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Постер фильма Курентзис: Малер. Симфония № 5 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк на Калужской
19:30 от 650 ₽
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«Курентзис: Малер. Симфония № 5» в кинотеатрах

вт 19 вс 24 ср 27 сб 30
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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк на Калужской Калужская
2D
19:30 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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