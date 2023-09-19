Курентзис: Малер. Симфония № 5, 2021

Симфонии для Малера всегда были возможностью говорить о самых глубоких и волнующих его вопросах бытия, размышления вербальные размышления о которых не приводят к ясным ответам. Грандиозная пятичастная структура Пятой симфонии вмещает в себя долгий путь от Траурного марша к бурлящему финалу – может быть, наивную в своей окончательности, но искреннюю попытку разрешения трагического конфликта с окружающим миром. Знаменитое Adagietto, четвертая часть этой симфонии – прекрасный и загадочный цветок, который каждый дирижер раскрывает по-своему.



Сам Малер, будучи одним из самых влиятельных дирижеров XX века, по-новому увидел эту роль в исполнительском процессе. Управляя исполнениями своих сочинений, Малер-дирижер создавал их в той же мере, что и Малер-композитор. Каждый, кто встает за пульт и открывает партитуру симфонии, заново творит этот музыкальный космос. Теодор Курентзис с оркестром musicAeterna на протяжении многих лет исполняли симфонии Малера на разных сценах, и Пятая стала одним из самых заметных музыкальных явлений в этом ряду.



Вместе с Пятой симфонией Малера будет звучать сочинение Алексея Ретинского «Анафора», написанное для того же оркестрового состава и ставшее частью нового проекта musicAeterna, в котором композиторы нашего времени вступают в диалог с великими мастерами прошлого. Ретинский – первый композитор-резидент Дома Радио в Санкт-Петербурге, выпускник Цюрихского университета искусств, а также Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (под руководством профессора Бита Фуррера). Произведения Ретинского часто исполняются в концертных залах России и Европы.