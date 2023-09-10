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Honey Trap

Западня, 2022

2022 / Израиль
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О фильме

Фильм режиссеров Алам-Варке Давидян и Коби Давидян посвящен малоизвестной, но трагической истории прошлого. В мае 1991 года, после того как в Эфиопии закончилась многолетняя гражданская война, 15 тысяч эфиопских евреев были переброшены по воздуху в Израиль менее чем за сутки. Операция была секретная, координировалась израильскими военными и была сочтена абсолютным успехом. Теперь, спустя годы, Алам-Варке и Коби Давидян углубляются в детали, которые скрывались все это время, и исследуют то, как активисты из еврейской эфиопской общины живут сегодня. В фильме подробно рассказывается об эфиопской еврейской общине, проживающей в Кирьят-Моше. Повествование сосредоточено на Хане, уверенной в себе активистке, мечтающей изменить жизнь своего района. В течение восьми лет она принимала активное участие в национальной программе строительства, направленной на обновление Кирьят-Моше. Проект обещает жителям открыть новую эру — но сделать это очень непросто.

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Аалам-Варке Давидиан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Западня 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
15:30 от 500 ₽
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«Западня» в кинотеатрах

вс 10
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