Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
First Shift
First Shift
First Shift,
США
Смотреть трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Трейлеры
Жанр:
криминал
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Возраст
18+
Режиссер
Уве Болл
В ролях
Джино Энтони Песи
Daniel Sauli
Аарон Берг
Кристен Рентон
Джеймс МакМенамин
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
В Россию вернутся только с парой чемоданов: в жизни Меладзе и Брежневой большие перемены
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить