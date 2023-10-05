Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капкан: Судная Ночь Капкан: Судная Ночь
Киноафиша Фильмы Капкан: Судная Ночь Отзывы о фильме «Капкан: Судная Ночь»
Night of the Hunted Капкан: Судная Ночь 2023 / США
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Билеты от 200 ₽
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Капкан: Судная Ночь»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Людмила Орленко 5 октября 2023, 19:41
Оценка
Нужное кино, жаль зря потраченого времени
5 октября 2023, 19:41 Ответить
lyudmila.denisowa2012 6 октября 2023, 08:21
Оценка
Трейлер намного интереснее, чем сам фильм.
Некоторые люди ушли из зала где-то на середине.
В фильме никакого смысла нет, абсолютно.
Начало было многообещающим, а потом просто ни о чем..
Зря потраченное время 👎👎👎
6 октября 2023, 08:21 Ответить
lyudmila.denisowa2012 6 октября 2023, 08:21
Оценка
Никакой просто.
6 октября 2023, 08:21 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2023, 12:55
в ответ на сообщение Людмила Орленко от 5 октября 2023, 19:41
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
6 октября 2023, 12:55 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2023, 12:56
в ответ на сообщение lyudmila.denisowa2012 от 6 октября 2023, 08:21
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
6 октября 2023, 12:56 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2023, 12:56
в ответ на сообщение lyudmila.denisowa2012 от 6 октября 2023, 08:21
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
6 октября 2023, 12:56 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Тут все свои
Тут все свои 25 комментариев
Нимона 1 комментарий
Алексей Балабанов. Послесловие...
Алексей Балабанов. Послесловие... 2 комментария
Барби
Барби 162 комментария
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 11 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 62 комментария
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 9 комментариев
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 86 комментариев
Повелитель ветра
Повелитель ветра 10 комментариев
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Капкан: Судная Ночь
Капкан: Судная Ночь
2023, США, триллер
1993
1993
2023, Россия, драма
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Related video
Ответьте на 8 вопросов теста, а мы скажем вы жаворонок или сова
Переплюнул даже «Титаник»: этот советский фильм стал самым дорогим
Ее обожала вся Россия: звезда сериала «Зена – королева воинов» изменилась до неузнаваемости
«Стыдно за него»: участи детей Киркорова больше никто не завидует
В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло
Гайдай ни при чем: вы точно не знали, почему в фильме «Иван Васильевич» царица смотрела в пол
От храброй разведчицы ни следа: как выглядела радистка Кэт незадолго до смерти
Поклонники потеряли дар речи при виде сына Абдулова и Алферовой: копия отца
Самые нерешительные: мужчинам этих знаков всегда нужна помощь женщины
В «Кавказской пленнице» только один положительный герой: не сразу вспомните
Мужчины никогда по-настоящему не любят девушек с этими именами: их всего трое
Седой красавец: ахнете, увидев мужчину, который покорил Ксанку из «Неуловимых мстителей»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше