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Капкан: Судная Ночь
Отзывы о фильме «Капкан: Судная Ночь»
Night of the Hunted
Капкан: Судная Ночь
2023 / США
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Людмила Орленко
5 октября 2023, 19:41
Оценка
Нужное кино, жаль зря потраченого времени
5 октября 2023, 19:41
0
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lyudmila.denisowa2012
6 октября 2023, 08:21
Оценка
Трейлер намного интереснее, чем сам фильм.
Некоторые люди ушли из зала где-то на середине.
В фильме никакого смысла нет, абсолютно.
Начало было многообещающим, а потом просто ни о чем..
Зря потраченное время 👎👎👎
6 октября 2023, 08:21
0
0
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lyudmila.denisowa2012
6 октября 2023, 08:21
Оценка
Никакой просто.
6 октября 2023, 08:21
0
0
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Киноафиша.инфо
6 октября 2023, 12:55
в ответ на сообщение
Людмила Орленко от 5 октября 2023, 19:41
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
6 октября 2023, 12:55
0
0
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Киноафиша.инфо
6 октября 2023, 12:56
в ответ на сообщение
lyudmila.denisowa2012 от 6 октября 2023, 08:21
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
6 октября 2023, 12:56
0
0
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Киноафиша.инфо
6 октября 2023, 12:56
в ответ на сообщение
lyudmila.denisowa2012 от 6 октября 2023, 08:21
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
6 октября 2023, 12:56
0
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Некоторые люди ушли из зала где-то на середине.
В фильме никакого смысла нет, абсолютно.
Начало было многообещающим, а потом просто ни о чем..
Зря потраченное время 👎👎👎
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