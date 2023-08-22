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Постер фильма В погоне за мечтой
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В погоне за мечтой

, 2022
В погоне за мечтой
Россия / документальный / 18+
Постер фильма В погоне за мечтой

О фильме

Однажды молодая девушка Елена Сурикова решила полностью поменять свою жизнь: купила яхту и переехала на неё вместе с мужем и маленькими детьми. Героиня всегда любила путешествия, и в какой-то момент поняла, что это может стать образом жизни. Она с удовольствием ведет блог и показывает зрителям яхтенный быт и бескрайние морские просторы. У героев на судне немало работы — квартироваться на волнах непросто, особенно с детьми, да и стихия зачастую подкидывает сюрпризы. Но ни коварная природа, ни негативные комментарии не портят настроения людям, которые решились исполнить свою мечту.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 августа 2023

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