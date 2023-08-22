В погоне за мечтой, 2022

Однажды молодая девушка Елена Сурикова решила полностью поменять свою жизнь: купила яхту и переехала на неё вместе с мужем и маленькими детьми. Героиня всегда любила путешествия, и в какой-то момент поняла, что это может стать образом жизни. Она с удовольствием ведет блог и показывает зрителям яхтенный быт и бескрайние морские просторы. У героев на судне немало работы — квартироваться на волнах непросто, особенно с детьми, да и стихия зачастую подкидывает сюрпризы. Но ни коварная природа, ни негативные комментарии не портят настроения людям, которые решились исполнить свою мечту.