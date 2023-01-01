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В погоне за мечтой В погоне за мечтой
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В погоне за мечтой

В погоне за мечтой, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Однажды молодая девушка Елена Сурикова решила полностью поменять свою жизнь: купила яхту и переехала на неё вместе с мужем и маленькими детьми. Героиня всегда любила путешествия, и в какой-то момент поняла, что это может стать образом жизни. Она с удовольствием ведет блог и показывает зрителям яхтенный быт и бескрайние морские просторы. У героев на судне немало работы — квартироваться на волнах непросто, особенно с детьми, да и стихия зачастую подкидывает сюрпризы. Но ни коварная природа, ни негативные комментарии не портят настроения людям, которые решились исполнить свою мечту.

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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Алексей Богданов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В погоне за мечтой 1 постер
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В погоне за мечтой
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