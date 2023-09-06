Доставщик шаурмы отправляется в космос в трейлере комедии «Папа, не звезди!»

Отечественная прокатная компания Capella Film выпустила дублированный трейлер французской комедии «Папа, не звезди!». Оригинальное название фильма можно перевести как «Голова среди звезд».

Главный герой картины — неудачливый мужчина, работающий доставщиком еды. Его бывшая жена требует от него выплатить накопившиеся алименты, грозя забрать их общую дочь себе. Вскоре после этого, выполняя очередной заказ, главный герой оказывается в космическом центре, где проходит крупная конференция в преддверии запуска ракеты. В этих обстоятельствах у мужчины возникает идея тайно отправиться в космос, и в итоге он действительно оказывается на борту космической станции. Этот инцидент получает широкую огласку, а сам протагонист становится звездой, в том числе для своей восьмилетней дочки. Однако жить на МКС оказывается не так-то просто, особенно когда неясно, как вернуться на Землю.

Главные роли сыграли Хаким Джемили, Алис Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Науэлл Мадани и Беатрис Розен. Режиссером выступил Эммануэль Жилибер («Дом вверх дном»). В российский прокат фильм выйдет 12 октября 2023 года.