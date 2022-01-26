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Постер фильма Итальянское ограбление: Последний рейд
5.9
Киноафиша Фильмы Итальянское ограбление: Последний рейд
5.9

Итальянское ограбление: Последний рейд

, 2022
The Last Ride of the Wolves
Италия, Нидерланды / драма / 18+
Постер фильма Итальянское ограбление: Последний рейд
5.9

О фильме

После освобождения из тюрьмы бывалый мошенник и заядлый игрок Паскуале задумывается о том, как поскорее обеспечить старость себе и своим подельникам. Чтобы урвать огромный куш, Паскуале начинает планировать ограбление бронированного автомобиля, осуществляющего перевозку 12 миллионов евро наличными. Для организации своего последнего дела Паскуале воссоединяет старую банду и привлекает сына Альберто. Подготовка идет успешно, осталось лишь найти нужного человека в охранной компании. Без него точный маршрут передвижения бронированной машины не узнать. Вот только где взять крупную сумму, чтобы заплатить за столь конфиденциальную информацию?

В ролях

Alberto De Michele
Режиссер Alberto De Michele
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 26 января 2022
Сборы в мире $17 261
Производство Halal Amsterdam, Jolefilm
Другие названия
The Last Ride of the Wolves

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 16 августа 2023

Отзывы о фильме

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