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Итальянское ограбление: Последний рейд Итальянское ограбление: Последний рейд
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The Last Ride of the Wolves

Итальянское ограбление: Последний рейд, 2022

2022 / Италия / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

После освобождения из тюрьмы бывалый мошенник и заядлый игрок Паскуале задумывается о том, как поскорее обеспечить старость себе и своим подельникам. Чтобы урвать огромный куш, Паскуале начинает планировать ограбление бронированного автомобиля, осуществляющего перевозку 12 миллионов евро наличными. Для организации своего последнего дела Паскуале воссоединяет старую банду и привлекает сына Альберто. Подготовка идет успешно, осталось лишь найти нужного человека в охранной компании. Без него точный маршрут передвижения бронированной машины не узнать. Вот только где взять крупную сумму, чтобы заплатить за столь конфиденциальную информацию?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Alberto De Michele
В ролях
Alberto De Michele
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Итальянское ограбление: Последний рейд 1 постер
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Итальянское ограбление: Последний рейд смотреть онлайн

Итальянское ограбление: Последний рейд
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