Итальянское ограбление: Последний рейд, 2022

После освобождения из тюрьмы бывалый мошенник и заядлый игрок Паскуале задумывается о том, как поскорее обеспечить старость себе и своим подельникам. Чтобы урвать огромный куш, Паскуале начинает планировать ограбление бронированного автомобиля, осуществляющего перевозку 12 миллионов евро наличными. Для организации своего последнего дела Паскуале воссоединяет старую банду и привлекает сына Альберто. Подготовка идет успешно, осталось лишь найти нужного человека в охранной компании. Без него точный маршрут передвижения бронированной машины не узнать. Вот только где взять крупную сумму, чтобы заплатить за столь конфиденциальную информацию?