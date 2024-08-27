Марио, Ана и их 12-летний сын Эрнесто уехали из Буэнос-Айреса подальше от благ цивилизации в отдаленную аргентинскую провинцию. Марио работает в школе и в сельскохозяйственном кооперативе; Ана - врач, руководит клиникой, основанной монахинями. Однажды они знакомятся с Хансом, испанским инженером-геологом, который изучает, возможно ли на этой земле построить гидроэлектростанцию. Строительство ГЭС заставит местных крестьян перебираться в города.
|11 декабря 2008
|Аргентина
|30 октября 1992
|Испания
|18 июня 1992
|Уругвай
|10 марта 1993
|Франция