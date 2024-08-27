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Постер фильма Место в мире
7.7
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7.7

Место в мире

, 1992
Un lugar en el mundo
Аргентина, Испания, Уругвай / драма / 18+
Постер фильма Место в мире
7.7

О фильме

Марио, Ана и их 12-летний сын Эрнесто уехали из Буэнос-Айреса подальше от благ цивилизации в отдаленную аргентинскую провинцию. Марио работает в школе и в сельскохозяйственном кооперативе; Ана - врач, руководит клиникой, основанной монахинями. Однажды они знакомятся с Хансом, испанским инженером-геологом, который изучает, возможно ли на этой земле построить гидроэлектростанцию. Строительство ГЭС заставит местных крестьян перебираться в города.

В ролях

Хосе Сакристан
Хосе Сакристан
Hans
Федерико Луппи
Mario
Сесилия Рот
Сесилия Рот
Ana
Марио Аларкон
Juan
Лито Крус
Гуго Арана
Zamora
Леонор Бенедетто
Nelda
Родольфо Ранни
Andrada
Gaston Batyi
Ernesto
Lorena del Río
Luciana
Juan José Ghisalberti
Don Gregorio
Режиссер Адольфо Аристараин
Сценарист Адольфо Аристараин, Альберто Лекки, Kathy Saavedra
Композитор Эмилио Каудерер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания / Уругвай
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 18 июня 1992
Дата выхода
11 декабря 2008 Аргентина
30 октября 1992 Испания
18 июня 1992 Уругвай
10 марта 1993 Франция
Сборы в мире $99 707
Другие названия
Un lugar en el mundo, A Place in the World, Egy hely a világban, Ein Ort auf dieser Welt, Ein Ort in dieser Welt, Paikka maailmassa, Um Lugar no Mundo, Un Lieu Dans le Monde, Un posto nel mondo, Własny kawałek świata, Место в мире, Wlasny kawalek swiata

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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