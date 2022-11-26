Cast
Eduardo Valdarnini
Emilio
Cast and Crew
Composer
Fabrizio Mancinelli
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2022
Online premiere
19 October 2023
World premiere
26 November 2022
Release date
|21 September 2023
|Russia
| ПилотКино
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|21 September 2023
|Azerbaijan
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|21 September 2023
|Bulgaria
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|21 September 2023
|Kyrgyzstan
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|21 September 2023
|Moldova
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|26 May 2023
|South Korea
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|15
|21 September 2023
|Tajikistan
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|21 September 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$52,590
Production
Lotus Production, Rai Cinema
Also known as
The Boat, Alta mar, Die Yacht - Ein mörderischer Trip, Mistério em Alto Mar, Teknede Dehşet, Остаться в живых, 奪魂艇