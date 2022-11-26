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Poster of The Boat
5.4
The Boat - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Boat
5.4

The Boat

, 2022
The Boat
Italy / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Boat
5.4
The Boat - Dubbed trailer
The Boat  Dubbed trailer

Synopsis

The trip aboard a luxury yacht of three couples that will turn from an exciting experience to a terrible nightmare.

Cast

Marco Bocci
Marco Bocci
Enrico
Diane Fleri
Diane Fleri
Elena
Filippo Nigro
Filippo Nigro
Flavio
Marina Rocco
Marina Rocco
Claudia
Katsiaryna Shulha
Katsiaryna Shulha
Martina
Alessandro Tiberi
Alessandro Tiberi
Federico
Giulia Todaro
Giulia Todaro
Eduardo Valdarnini
Emilio
Director Alessio Liguori
Writer Gianluca Ansanelli, Nicola Salerno, Ciro Zecca
Composer Fabrizio Mancinelli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
Online premiere 19 October 2023
World premiere 26 November 2022
Release date
21 September 2023 Russia ПилотКино
21 September 2023 Azerbaijan
21 September 2023 Bulgaria
21 September 2023 Kyrgyzstan
21 September 2023 Moldova
26 May 2023 South Korea 15
21 September 2023 Tajikistan
21 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $52,590
Production Lotus Production, Rai Cinema
Also known as
The Boat, Alta mar, Die Yacht - Ein mörderischer Trip, Mistério em Alto Mar, Teknede Dehşet, Остаться в живых, 奪魂艇

Film rating

5.4
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Updated 19 February 2026

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The Boat - Dubbed trailer
The Boat Dubbed trailer
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