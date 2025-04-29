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Постер фильма Два, три, демон, приди! 2
6.0
Киноафиша Фильмы Два, три, демон, приди! 2
6.0

Два, три, демон, приди! 2

, 2025
Talk 2 Me
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Два, три, демон, приди! 2
6.0
Режиссер Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу, Michael Philippou
Сценарист Дэнни Филиппу, Bill Hinzman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Бюджет $4 500 000
Производство A24, Bankside Films, Causeway Films
Другие названия
Talk 2 Me, Fale Comigo 2, Talk 2 Me: The Sequel, Talk to Me 2, 톡 투 미 2

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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