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Два, три, демон, приди! 2
6.0
Два, три, демон, приди! 2
, 2025
Talk 2 Me
США / ужасы, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
Факты
6.0
Режиссер
Дэнни Филиппу
,
Майкл Филиппу
,
Michael Philippou
Сценарист
Дэнни Филиппу
,
Bill Hinzman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Бюджет
$4 500 000
Производство
A24, Bankside Films, Causeway Films
Другие названия
Talk 2 Me, Fale Comigo 2, Talk 2 Me: The Sequel, Talk to Me 2, 톡 투 미 2
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Рейтинг фильма
6.0
Оцените
13
голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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Интересные факты
Анонсирован сразу после премьеры «Поговори со мной» (2023).
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