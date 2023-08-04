Щелкунчик, 2024

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В канун рождества 1915 года Петербург захлестывает волна похищений детей. Почерк преступлений совпадает с делом десятилетней давности, которое расследовал Петр, чья дочь должна была стать последней жертвой Щелкунчика – маньяка, превращавшего детей в кукол. Петру тогда удалось выследить и убить его. Теперь же все указывает на то, что маньяк вернулся с того света и намерен завершить начатое. Петру предстоит сразиться с возродившимся злом, разгадать, кто скрывается за маской Щелкунчика, а также выяснить, что его любимая дочь является неотъемлемой частью этой головоломки.