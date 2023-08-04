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Киноафиша Фильмы Щелкунчик

Щелкунчик

, 2024
Россия / ужасы / 18+

О фильме

В канун рождества 1915 года Петербург захлестывает волна похищений детей. Почерк преступлений совпадает с делом десятилетней давности, которое расследовал Петр, чья дочь должна была стать последней жертвой Щелкунчика – маньяка, превращавшего детей в кукол. Петру тогда удалось выследить и убить его. Теперь же все указывает на то, что маньяк вернулся с того света и намерен завершить начатое. Петру предстоит сразиться с возродившимся злом, разгадать, кто скрывается за маской Щелкунчика, а также выяснить, что его любимая дочь является неотъемлемой частью этой головоломки.

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 августа 2023

Отзывы о фильме

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