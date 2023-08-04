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Хороший отец
Хороший отец
Россия / драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Сергей Марин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 4 августа 2023
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