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Хороший отец

Россия / драма, триллер / 18+

В ролях

Сергей Марин
Сергей Марин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 августа 2023

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