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Лукавый
Отзывы о фильме «Лукавый»
Lord of Misrule
Лукавый
2023 / США
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Ольга Хушатова
26 октября 2023, 20:43
Фильм полная муть. Деньги выкинутые на ветер. 1.40 сидели в холодном зале и хотели уйти. Всё ждали чего то, что хоть отдалённо напоминало фильм ужасов. Увы, не случилось. Зато можно выспаться.
Короче, это фиаско.
26 октября 2023, 20:43
1
0
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Ольга Хушатова
26 октября 2023, 20:43
Фильм полная муть. Деньги выкинутые на ветер. 1.40 сидели в холодном зале и хотели уйти. Всё ждали чего то, что хоть отдалённо напоминало фильм ужасов. Увы, не случилось. Зато можно выспаться.
Короче, это фиаско.
26 октября 2023, 20:43
1
0
Ответить
Ильмир Жданов
27 октября 2023, 00:49
Оценка
Хороший фильм, ничего не понятно, но зато поспать можно
27 октября 2023, 00:49
0
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Даниил Вальтер
27 октября 2023, 02:06
Оценка
Прикольный фильм, не тупой ужастик со скримерамми, кому зашло молчание ягнят в свое время, оценят данный фильм
27 октября 2023, 02:06
0
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Киноафиша.инфо
27 октября 2023, 11:13
в ответ на сообщение
Ольга Хушатова от 26 октября 2023, 20:43
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 октября 2023, 11:13
0
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Киноафиша.инфо
27 октября 2023, 11:14
в ответ на сообщение
Ильмир Жданов от 27 октября 2023, 00:49
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
27 октября 2023, 11:14
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