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Lord of Misrule Лукавый 2023 / США
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Отзывы о фильме «Лукавый»

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Ольга Хушатова 26 октября 2023, 20:43
Фильм полная муть. Деньги выкинутые на ветер. 1.40 сидели в холодном зале и хотели уйти. Всё ждали чего то, что хоть отдалённо напоминало фильм ужасов. Увы, не случилось. Зато можно выспаться.
Короче, это фиаско.
26 октября 2023, 20:43 Ответить
Ольга Хушатова 26 октября 2023, 20:43
Фильм полная муть. Деньги выкинутые на ветер. 1.40 сидели в холодном зале и хотели уйти. Всё ждали чего то, что хоть отдалённо напоминало фильм ужасов. Увы, не случилось. Зато можно выспаться.
Короче, это фиаско.
26 октября 2023, 20:43 Ответить
Ильмир Жданов 27 октября 2023, 00:49
Оценка
Хороший фильм, ничего не понятно, но зато поспать можно
27 октября 2023, 00:49 Ответить
Даниил Вальтер 27 октября 2023, 02:06
Оценка
Прикольный фильм, не тупой ужастик со скримерамми, кому зашло молчание ягнят в свое время, оценят данный фильм
27 октября 2023, 02:06 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 11:13
в ответ на сообщение Ольга Хушатова от 26 октября 2023, 20:43
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 октября 2023, 11:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2023, 11:14
в ответ на сообщение Ильмир Жданов от 27 октября 2023, 00:49
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
27 октября 2023, 11:14 Ответить
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