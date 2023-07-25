Eski-старый, Yeni - новый, 2021

Древний турецкий город Хасанкейф известен своей многовековой историей. Еще недавно его населяли люди, образ жизни которых был далёк от современного: жили в пещерах, ткали ковры, топили печи дровами и пасли домашний скот. С приходом действующей власти в стране был запущен проект по строительству дамбы и ГЭС «Илису», и старинный Хасанкейф был принесён в жертву технологическому прогрессу. Сейчас на его месте стоит водохранилище, и лишь ценные документальные съёмки могут рассказать о чтивших традиции жителях этого города, а также о его удивительной истории.