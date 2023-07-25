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Постер фильма Eski-старый, Yeni - новый
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Eski-старый, Yeni - новый

, 2021
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Eski-старый, Yeni - новый

О фильме

Древний турецкий город Хасанкейф известен своей многовековой историей. Еще недавно его населяли люди, образ жизни которых был далёк от современного: жили в пещерах, ткали ковры, топили печи дровами и пасли домашний скот. С приходом действующей власти в стране был запущен проект по строительству дамбы и ГЭС «Илису», и старинный Хасанкейф был принесён в жертву технологическому прогрессу. Сейчас на его месте стоит водохранилище, и лишь ценные документальные съёмки могут рассказать о чтивших традиции жителях этого города, а также о его удивительной истории.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 июля 2023

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