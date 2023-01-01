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Eski-старый, Yeni - новый Eski-старый, Yeni - новый
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Eski-старый, Yeni - новый, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Древний турецкий город Хасанкейф известен своей многовековой историей. Еще недавно его населяли люди, образ жизни которых был далёк от современного: жили в пещерах, ткали ковры, топили печи дровами и пасли домашний скот. С приходом действующей власти в стране был запущен проект по строительству дамбы и ГЭС «Илису», и старинный Хасанкейф был принесён в жертву технологическому прогрессу. Сейчас на его месте стоит водохранилище, и лишь ценные документальные съёмки могут рассказать о чтивших традиции жителях этого города, а также о его удивительной истории.

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Екатерина Заяц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Eski-старый, Yeni - новый 1 постер
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Eski-старый, Yeni - новый смотреть онлайн

Eski-старый, Yeni - новый
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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