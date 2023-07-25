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Постер фильма Побег
6.4
Киноафиша Фильмы Побег
6.4

Побег

, 1978
La carapate
Франция / приключения, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Побег
6.4

О фильме

Адвокат Дюрок навещает своего клиента в камере смертников. Внезапно начинается массовый бунт, и недотепа адвокат бежит вместе с остальными заключенными, спасаясь от пуль полицейских, вместе со своим подзащитным Галаром, которого полиция считает зачинщиком всех беспорядков. Бесчисленные погони, веселые и пикантные ситуации, общая опасность сближают героев и они становятся друзьями...

В ролях

Пьер Ришар
Пьер Ришар
Jean-Philippe Duroc
Виктор Лану
Martial Gaulard
Раймон Бюссьер
Marcel Duroc
Клод Броссе
Gustave
Жак Франц
Le commissaire Rocheteau
Робер Дальбан
Le patron du bistrot
Пьер Дюкс
Ален Дуте
Ален Дуте
Анри Пуарье
Анри Атталь
Анри Атталь
Кристиан Буйетт
Патрик Флёрем
Режиссер Жерар Ури
Сценарист Жерар Ури, Даниель Томпсон
Композитор Мариа Филипп-Жерар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 10 октября 1978
Дата выхода
30 апреля 1981 Австралия
26 июля 1979 Аргентина
26 октября 1978 Бельгия
2 февраля 1979 Германия 12
20 августа 1982 Дания
30 августа 1979 Колумбия
28 июня 1979 Нидерланды
26 декабря 1978 Норвегия
1 марта 1979 Португалия
11 ноября 1978 США
2 февраля 1979 Финляндия
10 октября 1978 Франция
Производство Gaumont International
Другие названия
La carapate, The Escape, Nu sticker vi!, Побег, A Escapatória, A Grande Carrapata, A Grande Fuga, Agárrame si puedes, Der Sanfte mit den schnellen Beinen, Hold pusten - vi flykter!, I pio trelli apodrasi ston kosmo!, Kaçış, La gran escapada, La svignata, Los locos fugitivos, Olajralépés, Out of It, Pagemine, Pak je biezen en ren, Pötkitään pakoon!, Skøre gutter på flugt, The Breakout, Ucieczka, Útěk, Y'a pas de mai!, Бягството, Втеча, 小律师与大逃犯, The Getaway, 欢喜大逃亡, Y'a pas de mai !

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 июля 2023

Отзывы о фильме

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