Адвокат Дюрок навещает своего клиента в камере смертников. Внезапно начинается массовый бунт, и недотепа адвокат бежит вместе с остальными заключенными, спасаясь от пуль полицейских, вместе со своим подзащитным Галаром, которого полиция считает зачинщиком всех беспорядков. Бесчисленные погони, веселые и пикантные ситуации, общая опасность сближают героев и они становятся друзьями...
|30 апреля 1981
|Австралия
|26 июля 1979
|Аргентина
|26 октября 1978
|Бельгия
|2 февраля 1979
|Германия
|12
|20 августа 1982
|Дания
|30 августа 1979
|Колумбия
|28 июня 1979
|Нидерланды
|26 декабря 1978
|Норвегия
|1 марта 1979
|Португалия
|11 ноября 1978
|США
|2 февраля 1979
|Финляндия
|10 октября 1978
|Франция