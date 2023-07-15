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Отзывы о фильме «Басқа Вариант Жоқ»
Басқа Вариант Жоқ
2023 / Казахстан
мало голосов
Оцените
4
голоса
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Ескендр Зұлқарнайын
15 июля 2023, 18:03
Как можно было вообще этот шлак выпускать зря времени денег потратил...неужели комиссия не следит что можно что нет выпускать ...самый скучный ужасный фильм который я видел в своей жизни
15 июля 2023, 18:03
0
0
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Киноафиша.инфо
15 июля 2023, 20:16
в ответ на сообщение
Ескендр Зұлқарнайын от 15 июля 2023, 18:03
Добрый день! Спасибо за отзыв!
15 июля 2023, 20:16
0
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Assemgul Mag
15 июля 2023, 22:44
Оценка
Фильм очень плохого качества, ни отчём, завышена искуственно оценка. Мне вообще не понравился, пустая трата времени и денег 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
15 июля 2023, 22:44
0
0
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Ferensy
20 июля 2023, 10:12
Почитал отзывы... теперь захотелось посмотреть :))
20 июля 2023, 10:12
0
0
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Киноафиша.инфо
20 июля 2023, 11:08
в ответ на сообщение
Assemgul Mag от 15 июля 2023, 22:44
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 11:08
0
0
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Киноафиша.инфо
20 июля 2023, 11:09
в ответ на сообщение
Ferensy от 20 июля 2023, 10:12
Тогда зачем ждать?)
20 июля 2023, 11:09
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Айдархан Ералы
22 июля 2023, 13:51
Оценка
Параша а не кино. Мало бюджетное кино, про то как снимать мало бюджетное кино. Шутки на уровне "Писька". До этого ходили на фильм Ищу Toqal для мужа, то ещё разочарование с плохим сюжетом.
22 июля 2023, 13:51
0
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Айдархан Ералы
22 июля 2023, 13:52
в ответ на сообщение
Айдархан Ералы от 22 июля 2023, 13:51
Оценка
Сборище не смешных вайнов. Разучились наши казахи снимать нормальное кино!
22 июля 2023, 13:52
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Нуржан Тусупов
22 июля 2023, 21:49
Оценка
Қайран 10мың ақшам ай, енді киноға барғым келмей қалды, не деген сауатсыздық, мәдениеттен жұрдай, бір бірізді қызықтап күлмесеңдер жылағың келеді, қайран уақытым. Бағланға позор, ұялмай елді жинайды
22 июля 2023, 21:49
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Киноафиша.инфо
23 июля 2023, 12:33
в ответ на сообщение
Айдархан Ералы от 22 июля 2023, 13:51
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:33
0
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Киноафиша.инфо
23 июля 2023, 12:33
в ответ на сообщение
Нуржан Тусупов от 22 июля 2023, 21:49
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:33
0
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Meruert Zeyatbek
24 июля 2023, 19:03
Неліктен мағынасыз фильмдерді үлкен экранға шығарады екен?!. Сапасыз түсірілген кино, өкінішті! Актерлардың осындай фильмге түсуге келісім бергені көңіл қынжылтады.
24 июля 2023, 19:03
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