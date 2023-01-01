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Такие разные Карибы
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Flavors of the eastern caribbean

Такие разные Карибы, 2014

2014 / Франция
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О фильме

Захватывающие виды. Незабываемые впечатления. Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины - это некоторые из менее известных островов, лежащих на участке, начинающемся от юга Карибской дуги до южноамериканского субконтинента. Эти маленькие жемчужины нанизаны вместе на цепочку, известную как "Зондские острова". Их население имеет индейское происхождение, но смешалось из-за европейской колонизации и притока африканских рабов. Сегодня они живут легко. Благодаря своей аутентичности и невероятной красоте, эти фрагменты бывшей Британской Империи очень далеки от стандартного образа Карибского моря, который мы часто себе представляем.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2014
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Бакос
В ролях
Франк Деклузет
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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