Такие разные Карибы, 2014

Захватывающие виды. Незабываемые впечатления. Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины - это некоторые из менее известных островов, лежащих на участке, начинающемся от юга Карибской дуги до южноамериканского субконтинента. Эти маленькие жемчужины нанизаны вместе на цепочку, известную как "Зондские острова". Их население имеет индейское происхождение, но смешалось из-за европейской колонизации и притока африканских рабов. Сегодня они живут легко. Благодаря своей аутентичности и невероятной красоте, эти фрагменты бывшей Британской Империи очень далеки от стандартного образа Карибского моря, который мы часто себе представляем.