Кайманы и роковое болото, 2018

Пантанал в Бразилии - самое большое болото в мире, и каждый год оно приносит тяжелые испытания своим обитателям. Действительно, засуха сокращает его до радикально маленьких размеров, заставляя животных выживать! Они должны добраться до одной из немногих оставшихся влажных зон, зная, что там не хватит места для всех. Для многочисленных кайманов это сводится к борьбе за жизнь. Этот фильм следует за одним молодым кайманом. Сможет ли он найти место в безопасной зоне и оставаться там, пока не вернутся дожди?