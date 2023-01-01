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Кайманы и роковое болото Кайманы и роковое болото
Киноафиша Фильмы Кайманы и роковое болото
The caiman and the doomed swamp

Кайманы и роковое болото, 2018

2018 / Франция
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О фильме

Пантанал в Бразилии - самое большое болото в мире, и каждый год оно приносит тяжелые испытания своим обитателям. Действительно, засуха сокращает его до радикально маленьких размеров, заставляя животных выживать! Они должны добраться до одной из немногих оставшихся влажных зон, зная, что там не хватит места для всех. Для многочисленных кайманов это сводится к борьбе за жизнь. Этот фильм следует за одним молодым кайманом. Сможет ли он найти место в безопасной зоне и оставаться там, пока не вернутся дожди?

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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Пьер Мейнадье
В ролях
Лоран Пике
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кайманы и роковое болото 1 постер
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Кайманы и роковое болото
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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