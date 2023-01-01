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Битва у острова Хансан
Постеры фильма «Битва у острова Хансан»
Hansan: Yongui chulhyeon
Битва у острова Хансан
2022 / Южная Корея
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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