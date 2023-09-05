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Гонщики на драйве Гонщики на драйве
Киноафиша Фильмы Гонщики на драйве Отзывы о фильме «Гонщики на драйве»
Manta, Manta - Zwoter Teil Гонщики на драйве 2023 / Германия
2.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Отзывы о фильме «Гонщики на драйве»

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Comon 5 сентября 2023, 15:04
Оценка
Туповато но миленько. Швайгер ещё в форме, ну и машинки тема беспроигрышная. Вообщем на троечку как и большинство последних фильмов Швайгера.
5 сентября 2023, 15:04 Ответить
User 5 сентября 2023, 18:07
Оценка
Фильм ради бессмысленного проведения времени
5 сентября 2023, 18:07 Ответить
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