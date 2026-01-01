Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Европейцы 1979

Оскар 1980 Оскар 1980
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1979 Каннский кинофестиваль 1979
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
