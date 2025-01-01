Меню
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе»: весь мир запомнил только три
Она просто открыла дверь — и впустила кошмар: Пегова в главной роли мистического мини-сериала «Гостья»
Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
