Фильмы
Красивое красное платье
Трейлеры фильма «Красивое красное платье»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
ИИ изучил все фильмы о Шурике — и дал совет зрителям: «Вы зря начинаете с “Операции “Ы”»
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
«Мы хусские, мы не обманываем»: о цене кадиллака в «Брате 2» спорят до сих пор — может, Багрова надурили?
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин
Оставьте «Сумерки» на сладкое: вот еще 5 фильмов с той же атмосферой для осенних вечеров — не забудьте плед и какао
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
