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Ажырасам, 2022

2022 / Казахстан
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О фильме

Аружан смертельно больна и узнаёт, что умрёт через три месяца. Девушка решает утаить это от всех и развестись с мужем, чтобы найти ему идеальную жену для дальнейшей счастливой жизни. В достижении этой цели Аружан помогают её друзья. Расставшись с мужем и познакомив его с прекрасной девушкой, Аружан решает встретить смерть в гордом одиночестве. Но смерть не торопиться ее навещать — друзья Аружан заставляют её повторно сдать анализы и оказывается, что она вполне здорова. Теперь перед ней стоит задача найти любимого мужа и объяснить, что все это из-за глупой ошибки врачей. Но все оказывается намного запутаннее, чем казалось.

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Тимур Дулатов
В ролях
Жулдыз Абдукаримова
Айгуль Иманбаева
Жанболат Найзабеков
Жасулан Айтен
Алла Стасюк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ажырасам 2 постера
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Ажырасам
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
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