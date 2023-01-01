Ажырасам, 2022

Аружан смертельно больна и узнаёт, что умрёт через три месяца. Девушка решает утаить это от всех и развестись с мужем, чтобы найти ему идеальную жену для дальнейшей счастливой жизни. В достижении этой цели Аружан помогают её друзья. Расставшись с мужем и познакомив его с прекрасной девушкой, Аружан решает встретить смерть в гордом одиночестве. Но смерть не торопиться ее навещать — друзья Аружан заставляют её повторно сдать анализы и оказывается, что она вполне здорова. Теперь перед ней стоит задача найти любимого мужа и объяснить, что все это из-за глупой ошибки врачей. Но все оказывается намного запутаннее, чем казалось.